ASMEK kursiyerlerinden sergi

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (ASMEK) eğitim alan kursiyerler kendi sergilerini açtı.Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Antalyalıları sanat ve mesleki eğitimle buluşturan ASMEK’te Usta Öğreticiler...

Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (ASMEK) eğitim alan kursiyerler kendi sergilerini açtı.

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Antalyalıları sanat ve mesleki eğitimle buluşturan ASMEK’te Usta Öğreticiler ve kursiyerler nitelikli işlere imza atıyor. Son olarak Usta Öğretici Okşan Haldız ve Lara ASMEK kursiyerleri, yıl boyunca yaptıkları yağlı boya, guaj boya ve sulu boya resimleri Lara Miracle Otel’de açtıkları sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Her biri birbirinden değerli eserler görenleri hayran bıraktı.