AŞT perdelerini ‘Huysuz’ ile açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (AŞT) yeni sezonda perdelerini sevilen oyunu ‘Huysuz’ ile açtı. Bu yıl 3’üncü kez sahnelenen Huysuz yine kapalı gişe oynadı. İzleyenler bol kahkahalı bir akşam geçirdi.AŞT tiyatro sezonunun...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (AŞT) yeni sezonda perdelerini sevilen oyunu ‘Huysuz’ ile açtı. Bu yıl 3’üncü kez sahnelenen Huysuz yine kapalı gişe oynadı. İzleyenler bol kahkahalı bir akşam geçirdi.

AŞT tiyatro sezonunun açılışı 3 yıldır kapalı gişe oynanan Huysuz adlı oyun ile yaptı. Yeni sezonda toplam 21 oyun sahneleyecek olan AŞT’nin sezon açılışına ilgi yoğun oldu. Yeni sezonun ilk oyunu öncesi, oyuncular tiyatro severleri kapıda karşıladı. Oyun ritmi, müzikleri, dansları ve eğlenceli karakterleriyle Huysuz, tiyatro severleri yine kahkahaya boğdu. AŞT Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Özgür’ün yanı sıra Osman Kot, Yunus Derli, Hasibe Özgür, Ayşe Sinem Korola, Safinaz Özgür, Selim Turgay Deli’nin sahne aldığı Huysuz, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Mall Of Antalya’da yeniden seyircisiyle buluşacak. Aşk, entrika, kahkaha, kumpas ve şamatanın bir arada olduğu oyunun yönetmenliği ise Engin Alkan’a ait.

Eğlenceli oyun

Sevilen oyun Huysuz’un konusu ise şöyle, Moliere’in Huysuz’u lakabı ile anılan tiyatro oyuncusu Armağan Özcan yaşlılık günlerini bir huzurevinde geçirmektedir. Bir zamanlar sahnede başarı ile canlandırdığı Moliere karakterleri kafasının içinde dönüp durmaktadır. Sık sık gerçek dünya ile hayal dünyası arasında gidiş gelişler yaşar. Huysuz’da Armağan Özcan cimri, huysuz ve hastalık hastası bir ihtiyara dönüşürken diğer huzurevi sakinleri başka Moliere karakterlerine bürünüyor ve eğlence başlıyor.