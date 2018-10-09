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09 Ekim 2018 Salı 12:52

AŞT’den çocuklara sürpriz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), yeni sezon açılışını 12 Ekim’de ’Huysuz’ adlı oyunla yapacak.Antalya Şehir Tiyatroları yeni sezon perdesini 12 Ekim’de çok sevilen ‘Huysuz’ oyunu ile açacak. Yeni sezonda...

AŞT'den çocuklara sürpriz
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), yeni sezon açılışını 12 Ekim’de ’Huysuz’ adlı oyunla yapacak.

Antalya Şehir Tiyatroları yeni sezon perdesini 12 Ekim’de çok sevilen ‘Huysuz’ oyunu ile açacak. Yeni sezonda 21 oyunla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan AŞT, çocukları da unutmadı. Keyifli ve eğitici çocuk oyunlarının yanı sıra AŞT çocuklara özel kukla tiyatrosu kuracak. Işıklar’da tadilatı devamı eden ve Avrupa’nın en iyilerinden biri olacak olan tiyatro salonu aynı zamanda çocukları da ağırlayacak.

“Çocuklara özel Kukla Tiyatrosu”

Kukla Tiyatrosu Projesi ile ilgili bilgi veren Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, “Çocuklu anne ve babalar yetişkin oyunlarını rahatlıkla izleyemiyorlardı hatta tiyatroya gelemiyorlardı. Biz bu şikayetleri hep alıyorduk. Bu projeyi Türkiye’de ve belki de dünyada ilk kez biz uygulayacağız. Çocuklu aileler çocuklarıyla birlikte oyuna gelecekler, onlar üst katta yetişkin oyunu izlerken alt katta çocuklarımız kukla oyunu izleyecekler, atölyelere katılacaklar. Oyun bittikten sonra anne baba çocuklarını alıp evine dönebilecek. Böylelikle çocuklu aileler de tiyatro oyunu izlemeye rahatlıkla gelebilecekler” diye konuştu.

İlçelerdeki çocukları tiyatro ile buluşturacak tıratro projesi ile ilgili de bilgi veren Özgür, “Elimizdeki 2 adet tırı tiyatro oyunlarına daha uyumlu hale getirecek şekilde düzenledik. Antalya’nın ilçe ve mahallelerine doğru yola çıkacağız. En ücra mahallelere kadar gideceğiz. O bölgenin çocuklarına kukla oyunları, çocuk oyunları, hava şartları müsaade ettiği sürece oyunlarımızı sergileyeceğiz. Daha önce de ilçelerimizde oyunlarımızı oynuyorduk ancak her yerde sahne imkanı bulamıyorduk. Şimdi bu tırlarla birlikte bizim için her yer sahne. İstediğimiz noktaya tırımızla giderek, oyunumuzu oynayabiliriz ve çocuklarımız da bizi çimlerde, okul bahçesinde, meydanlarda izleyebilirler.”
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