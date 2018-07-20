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20 Temmuz 2018 Cuma 17:35

ATSO Akademi’den bin 224 kişiye sertifikalı eğitim

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Akademi yılın ilk 6 ayında bin 224 kişiye sertifikalı eğitim verdi.ATSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi, 2018 yılının ilk 6 ayında düzenlediği 42 farklı eğitim programıyla bin...

ATSO Akademi'den bin 224 kişiye sertifikalı eğitim
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Akademi yılın ilk 6 ayında bin 224 kişiye sertifikalı eğitim verdi.

ATSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi, 2018 yılının ilk 6 ayında düzenlediği 42 farklı eğitim programıyla bin 224 kişiye sertifika sağladı.

Kişisel gelişimden, mesleki eğitime 42 farklı program

ATSO Akademi’nin 2018 yılının ilk 6 ayında yaptığı çalışmaları değerlendiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun eğitime verdiği önemin her geçen gün daha da arattığına vurgu yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2018 yılının ilk yarısında düzenlenen eğitimler sonucu bin 224 kişinin sertifika aldığına değinen Çetin, “Yılın ilk yarısında 42 farklı eğitim programı düzenledik. Bu programlar içerisinde Zihin Haritalama, Nefes Terapisi, gibi kişisel eğitimler de düzenlendi, Bombalı Saldırılardan Korunma, Korku, Panik ve Acil Durum yönetimi eğitimi gibi programlar da oldu. Ayrıca Barista eğitimi gibi mesleki eğitimler de düzenlenerek hem ihtiyacı olan sektöre hem de işsiz vatandaşlarımıza destek olduk” şeklinde konuştu.

20 yılda 51 bini aşkın kişiye sertifika verildi

ATSO Akademi’nin faaliyet gösterdiği 21 yılda düzenlediği bin 154 eğitim ve verdiği 51 bin 362 sertifika ile önemli bir başarıya imza attığını belirten Davut Çetin, “Akademi çalışmalarımız her geçen gün daha da artarak sürecek. Önümüzdeki dönemler için de üyelerimiz ve hemşerilerimizden ilgilerini ve taleplerini ileterek desteklerini sürdürmelerini diliyorum” dedi.
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