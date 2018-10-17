ATSO’dan “Antalya 4.0” Seferberliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, üyelerden Antalya 4.0 projesine katkı sağlamalarını ve çağın gerekliliği olan dijital dönüşüm seferberliğine sahip çıkmalarını istedi.

ATSO Meslek Komiteleri Üyeleri, 2018 yılının son Müşterek Toplantısı’nda biraraya geldiler. Toplantıda, ATSO tarafından Antalya Valiliği’nin desteği ile hayata geçirilen Antalya 4.0 projesi masaya yatırıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de, ATSO Meslek Komiteleri Üyelerinden Antalya 4.0 projesine katkı koymalarını ve çağın gerekliliği olan dijital dönüşüm seferberliğine sahip çıkmalarını istedi. Çetin, “Her biriniz ATSO seçimlerine girerek, 136 yıllık bu kurumsal yapı içerisinde sektörlerinizin, kentinizin ve ülkenizin sorunlarına çözüm üretmek üzere gönüllü oldunuz, üyelerimiz de bu sorumluluğu sizlere tevdi ettiler. Bu kurum bünyesinde hizmet etmek Antalya’ya hizmet etmektir. ATSO, Antalya’ya sahip çıkması gereken, Antalya’nın sahibi olması gereken bir kurumdur. Bizlerden beklenen de talip olduğumuz bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Sizlere bu güveni boşa çıkarmayıp, üstlendiğiniz görevi yerine getirmek sorumluluğu ile bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya 4.0 Yılı

Antalya 4.0 projesi hakkında bilgi verdikten sonra meslek komitesi üyelerinden katkı isteyen Başkan Çetin,

“Biz, geçen yılı Oda olarak ATSO inovasyon yılı ilan etmiştik, inovasyon ödüllerine başlamıştık, bu yıl yine devam ediyoruz. Geçen yıl Endüstri 4.0 çalışması yapmıştık. Bu yıl Valimizin ve Belediyelerimizin de desteği ile Antalya 4.0 çalışması başlattık. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, Bu değişime ayak uydurmazsak işimizde devam edemeyiz. Ekonomide kriz dönemlerinde yenilik yapanlar ayakta kalır ve krizden güçlü çıkarlar. Bu nedenle çağın teknolojisine, dijital dönüşüm seferberliğine ayak uydurmak zorundayız. Çalışmanın ilk ayağı olarak tarım, turizm, sanayi, ticaret, ve kent ana başlıkları, konu ile ilgili kamu kurumları yetkilileri, profesyoneller ve akademisyenler tarafından çalıştaylarla masaya yatırıldı. Bir altlık oluşmuş oldu. Bu toplantıda sizlerden de katkılarını alacağız. Bu katkıları oluşturacağımız nihai vizyon metnine yedireceğiz. İletişim, konuşmak yeni çözüm yolları üretmenin birinci şartıdır. Konuşarak çözemeyeceğimiz konu yoktur. Birlikten kuvvet doğar, hem Oda hem Antalya olarak birlik olmak zorundayız” dedi.

Sandıklı TSO’ya Ziyaret

Sandıklı’da düzenlenen program kapsamında ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Genel Sekreter Vildan Demer, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Özer’i ziyaret etti. Ziyarette bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ile karşılıklı işbirliği olanakları görüşüldü.