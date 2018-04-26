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26 Nisan 2018 Perşembe 14:05

ATSO’dan e-ihracat konferansı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2 Mayıs Çarşamba günü “e-İhracat” konulu bir konferans gerçekleştirileceğini...

ATSO'dan e-ihracat konferansı
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2 Mayıs Çarşamba günü “e-İhracat” konulu bir konferans gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gelişen teknoloji ve farklılaşan alışkanlıkların küresel pazarda rekabetin kurallarını da değiştirdiğini kaydederek, e-ihracatın da bu değişimin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Davut Çetin “özellikle KOBİ’lerin sürekli gelişen dijital platformlarda yer alması ekonomimiz için kaçınılmaz bir önemdedir. Bu değişimi yakalayamayan ve eski çağın kültürü ile düşünmeye, iş yapmaya devam edenlerin büyük zorluklar yaşayacağı bir dönemdeyiz. Bu tür konferanslar ve bilgilendirici toplantılar KOBİ’lerimiz ve firmalarımızın kendilerine yol haritası çizmesi bakımından önemlidir” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2018-2020 çalışma dönemini teknolojik gelişmelere ve dijital çağa uyumu da temsil eden ‘Antalya 4.0’ teması ile yürüteceklerini hatırlatan Başkan Davut Çetin konferansla ilgili şu bilgileri verdi:

“Antalya 4.0 yılı etkinliklerimiz kapsamda üyelerimiz için farkındalık yaratan, onları bilinçlendiren etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, çalışmalarını başarıyla yürüten TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulumuzun öncülüğünde tüm üyelerimiz için 2 Mayıs Çarşamba günü e-İhracat konulu bir konferans düzenleyeceğiz. Konferansta, alibaba.com’un Türkiye’deki yetkili iş ortağı E-Glober’ın Genel Müdürü Orkan Aytulun katılımcılara e-ihracatla ilgili detaylı bilgiler verecek. ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda 14.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleşecek konferansa tüm üyelerimiz davetlidir.”
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