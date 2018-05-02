ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24

ATSO’dan ’Kurtarma Anlaşması (Konkordato)’ Paneli

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB, Adalet Bakanlığı ve ATSO işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü ‘Borçların Yeniden Yapılandırılması: Kurtarma Anlaşması (Konkordato) Paneli’nin ATSO Atatürk Konferans...

ATSO'dan 'Kurtarma Anlaşması (Konkordato)' Paneli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB, Adalet Bakanlığı ve ATSO işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü ‘Borçların Yeniden Yapılandırılması: Kurtarma Anlaşması (Konkordato) Paneli’nin ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacağını bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen önemli reformlardan bir tanesinin de ödeme güçlüğüne düşen işletmelerin başarı ile kurtarılmasını sağlayacak, yeni adıyla Kurtarma Anlaşması olan, konkordato sisteminin revize edilmesi olduğunu söyledi.

Davut Çetin, Kurtarma Anlaşması sisteminin ticari hayata önümüzdeki dönemde büyük etkileri olacağının beklendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtarma Anlaşması sistemi ile birlikte, ödeme güçlüğüne düşen bir işletme mahkemeye başvurusunu gerçekleştirebilmekte, borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bir süreç başlatabilmektedir. Böylelikle işletme alacaklılarını ikna ederek mahkeme nezaretinde borçlarını yeniden yapılandırabilmektedir. Söz konusu sistemin ticari hayata önümüzdeki dönemde büyük etkileri olacağı beklenmektedir. Bu kapsamda Kurtarma Anlaşması sistemini her boyutuyla değerlendirmek, sistemin ticari hayata etkilerini anlatmak amacıyla TOBB tarafından Antalya’da ilk toplantı Adalet Bakanlığı ve Odamız işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü 14.30-17.30 saatleri arasında “Borçların Yeniden Yapılandırılması: Kurtarma Anlaşması (Konkordato) Paneli” gerçekleştirilecektir. Panele Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Niyazi Acar ve Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Sayın Fatih Keklikkıran katılacaktır.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku