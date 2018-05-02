ATSO’dan ’Kurtarma Anlaşması (Konkordato)’ Paneli

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB, Adalet Bakanlığı ve ATSO işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü ‘Borçların Yeniden Yapılandırılması: Kurtarma Anlaşması (Konkordato) Paneli’nin ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacağını bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen önemli reformlardan bir tanesinin de ödeme güçlüğüne düşen işletmelerin başarı ile kurtarılmasını sağlayacak, yeni adıyla Kurtarma Anlaşması olan, konkordato sisteminin revize edilmesi olduğunu söyledi.

Davut Çetin, Kurtarma Anlaşması sisteminin ticari hayata önümüzdeki dönemde büyük etkileri olacağının beklendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtarma Anlaşması sistemi ile birlikte, ödeme güçlüğüne düşen bir işletme mahkemeye başvurusunu gerçekleştirebilmekte, borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bir süreç başlatabilmektedir. Böylelikle işletme alacaklılarını ikna ederek mahkeme nezaretinde borçlarını yeniden yapılandırabilmektedir. Söz konusu sistemin ticari hayata önümüzdeki dönemde büyük etkileri olacağı beklenmektedir. Bu kapsamda Kurtarma Anlaşması sistemini her boyutuyla değerlendirmek, sistemin ticari hayata etkilerini anlatmak amacıyla TOBB tarafından Antalya’da ilk toplantı Adalet Bakanlığı ve Odamız işbirliğinde 4 Mayıs 2018 Cuma günü 14.30-17.30 saatleri arasında “Borçların Yeniden Yapılandırılması: Kurtarma Anlaşması (Konkordato) Paneli” gerçekleştirilecektir. Panele Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Niyazi Acar ve Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Sayın Fatih Keklikkıran katılacaktır.”