AÜ Çocuk Korosu ve Bale Gösterisi izleyenleri büyüledi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik-Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü.AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik-Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü.

AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik - Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin Atatürk Konferans Salonu’nda düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü. Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde eğitim veren bölümlerin tanıtımı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okuyan çocukları müzik ve bale eğitimi almaya teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve her yıl farklı okulların davet edildiği konser ve bale gösterisine TED Antalya Koleji, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve bir çok sanatsever katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bale gösterileri ve Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde yeni kurulan Akdeniz Üniversitesi Çocuk Orkestrası ve Korosu izleyici ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanarak sanatseverleri büyüledi.