ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 14:35

AÜ Çocuk Korosu ve Bale Gösterisi izleyenleri büyüledi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik-Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü.AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı...

AÜ Çocuk Korosu ve Bale Gösterisi izleyenleri büyüledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik-Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü.

AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik - Bale İlköğretim ve Lise öğrencilerinin Atatürk Konferans Salonu’nda düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve Bale gösterisi yoğun ilgi gördü. Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde eğitim veren bölümlerin tanıtımı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okuyan çocukları müzik ve bale eğitimi almaya teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve her yıl farklı okulların davet edildiği konser ve bale gösterisine TED Antalya Koleji, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve bir çok sanatsever katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bale gösterileri ve Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde yeni kurulan Akdeniz Üniversitesi Çocuk Orkestrası ve Korosu izleyici ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanarak sanatseverleri büyüledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku