AÜ İle THY arasında havacılık eğitimlerinde stratejik iş birliği

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) ile Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi arasında havacılık eğitimleri konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda yapılan protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Gülmez ile yetkililer katıldı.

Protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin verdiği dijital ve karma ortamda sunulan havacılık eğitimlerini, çok daha avantajlı kurs ücreti ile alabilecek ve sertifika sahibi olacaklar. Ayrıca öğrenci olmayan katılımcılar da uygun şartlarda sertifikalı havacılık eğitimleri alabilecek. Eğitimler Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve AKHUMER bünyesinde Türk Hava Yolları tarafından bu konudaki gerekleri sağlayarak yetkilendirilen Akdeniz Üniversitesi akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası standartlarda verilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversite olarak bölgemizdeki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde olduğu kadar ulusal ve uluslararası kuruluşlarla da eğitim, bilim ve teknolojik iş birliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız bu protokol ile her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacak iş birliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz.” dedi.

Rektör Ünal; “Türk Hava Yolları ile yaptığımız bu anlaşma kapsamında Üniversitemizin akademik birikimi, yetkin akademik kadrosu, Türk Hava Yolları’nın teknik desteği ile havacılık eğitimlerine başlayacağız. Bu eğitimler AKHUMER’in diğer iş birliği, eğitim ve uygulama faaliyetleri ile entegre edilerek, yakın gelecekte Akdeniz Üniversitesi’ni Havacılık konusunda bir çekim merkezi haline getirecek.” diye konuştu. Ayrıca taraflar arasında yakın gelecekte, Havacılık Yönetimi ile ilgili Yüksek Lisans programının ortaklaşa düzenlenmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Ünal, bu program hayata geçirildiği taktirde, lisansüstü dersleri sektöre yön veren dünyanın önde gelen kurum ve üniversitelerin seçkin eğitmenleri tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları’nın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi olarak otuz yılı aşkın bir süredir eğitim hizmetlerine devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Kemal Yüksek; “Akdeniz Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği havacılık sektörü için önemli bir kazanım. Akdeniz Üniversitesi’nin öğrenci potansiyeli ve iş birliği ile vereceğimiz eğitimler sonrasında havacılık sektöründe her geçen yıl büyüyen nitelikli insan kaynağını karşılamak açısından ayrıca büyük bir öneme sahip.” diye konuştu.