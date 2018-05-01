AÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda devir teslim töreni

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Narinç görevine başladı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda yapılan devir teslim töreninde, müdürlük görevini yürüten Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker görevi Doç. Dr. Doğan Narinç’e devretti.

Doç. Dr. Doğan Narinç törende yaptığı konuşmada “Öncelikle Prof. Dr. Mustafa Şeker hocamıza okulumuz için göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de ekip arkadaşlarımla birlikte elde edilen başarıları daha yukarılara taşımak ve yüksekokulumuzun kalitesini daha da artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Mesleki eğitimin öneminin özellikle son yıllarda daha çok arttığını belirten Narinç, “Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmesi ancak üretim ve eğitim sayesinde mümkündür. Eğitimin olmadığı yerde üretim, üretimin olmadığı yerde ise istihdam söz konusu değildir. Ülkemizde özellikle nitelikli ara insan gücüne büyük ihtiyaç vardır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak üniversite-sektör işbirliklerimiz, piyasayla iç içe eğitim programlarımız ve nitelikli eğitim kadromuz ile ülkemizin hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen katkıyı yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Devir teslim töreni Doç. Dr. Doğan Narinç’in Prof. Dr. Mustafa Şeker’e verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim etmesiyle son buldu.