AÜ Sosyal Medyada en iyiler arasında

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial endeksinde en iyi 100 marka arasında yer alma başarısını gösterdi.SocialBrands’ın Eylül ayı içerisinde Facebook, Twitter ve Instagram’da yaptığı araştırmada 31 bin...

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial endeksinde en iyi 100 marka arasında yer alma başarısını gösterdi.

SocialBrands’ın Eylül ayı içerisinde Facebook, Twitter ve Instagram’da yaptığı araştırmada 31 bin 178 hesabın incelemesi sonucunda Akdeniz Üniversitesi en iyi 100 marka içerisinde yer aldı. Türkiye’de 17 ana sektör içerisinde pek çok önemli markayı da geride bırakan Akdeniz Üniversitesi, Twitter’da üniversiteler kategorisinde de 1. sırada yer aldı.

Markaların sosyal medya performansına göre sıralayan SocialBrands’ın eğitim sektörü üniversiteler kategorisinde bir çok Üniversiteyi geride bırakarak Twitter’da 1. Facebook’da 21. Instagram’da 26. sıraya yerleşen Akdeniz Üniversitesi, eğitim kalitesinin yanında sosyal medyada da başarısını gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarından üniversite ile ilgili haberler, duyurular, etkinlikler, fotoğraf ve videolar günün her saati anında paylaşılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Fatma Yiğit Açıkgöz, “Akdeniz Üniversitesi her gün başarı grafiğini yükselten Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden. Üniversitemizin başarılarını da kamuoyuna duyurmak son derece önemli. Bu nokta da sosyal medya hedef kitleye ulaşmanın en hızlı ve etkin yolu. Basın ve Halkla İlişkiler birimi olarak sosyal medyanın gücünün farkındayız ve bu mecraları aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla öğrencilerimizle ve takipçilerimizle çok güzel bir iletişim halindeyiz” diye konuştu.