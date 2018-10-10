AÜ’nün Doğu Kapısı yenileniyor

Akdeniz Üniversitesi’nin Doğu/Meltem kapısı, yeni eğitim-öğretim döneminde yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Şehrin Meltem Mahallesi’ne baktığı için Meltem Kapısı olarak bilinen Doğu Kapısı’nda yenileme çalışmasının sürdüğünü söyledi. Ünal, “Üniversitemizin en eski ve en çok kullanılan kapısı olan Doğu Kapısı için Üniversite’nin Şehre açılan kapısı demek abartı olmayacaktır. Bu nedenle Doğu Kapısının Üniversitemize gelen öğrencilerimizi ve misafirlerimizi karşıladığımız, vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyan, gözlere estetik görünen, gönüllerde saygınlık uyandıran Akdeniz Üniversitesi’ne yakışır bir kapı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Ünal, “Doğu kapısının mevcut hali artan öğrenci ve taşıt yoğunluğuna cevap verememekte, özellikle sabah saatlerinde bu kapının önünde uzun araç kuyrukları oluşmakta ve 3’üncü Hafif Raylı Sistem Projesi’nden dolayı meltem kavşağında düzenleme olacağını da dikkate alarak doğu kapısını yenileme kararı aldık. Yeni yapılacak kapı ile birlikte sadece görsel anlamda bir değişiklik yapılmayacak, aynı zamanda otomasyon sisteminde de bir yenilenme yapılacak. Yeni sistemde otomatik plaka okuma sistemi ile Kampüse giriş çıkış yapan araç bilgileri, kimlik okuma sistemi ile de şahıs bilgileri koordineli olarak anında ilgili birimlerle ile paylaşılacak. Bu durum Üniversitemizde daha güvenli bir ortam oluşmasına büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2018 tarihinde ihalesi yapılan 23 Temmuz 2018 tarihinde yapımına başlanan Doğu Kapısının 2018 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Akdeniz Üniversitesi’nin yenilenecek kapısında, üniversitelerin ürettiği bilgiyi ifade eden üst örtünün açılmış bir kitap, bu bilginin de güç ve yükselmeyi sağladığından ilham alınarak, Türklerde bilindik bir sembol olan ’Laçin Kartalı’ motifinden faydalanılacak. Yapının yere oturan kısmında geleneksel yapı malzemesi taş, üst tarafında ise çelik kullanılarak geçmiş ile gelecek arasındaki bağ temsil edilecek. Yapılan her işte olduğu gibi yeni kapının yapımında da kendi değerlerinden destek alan Akdeniz Üniversitesi’nde projenin mimarlığını AÜ Mimarlık Fakültesi’nden Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Bakır üstlendi.