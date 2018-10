Avrupa Festivaller Birliği Piyano Festivali’ni kutladı

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ne Avrupa Festivaller Birliği’nden kutlama geldi. Avrupa Festivaller Birliği kutlamada, Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin farklı kültürlerin müziklerine yer veren programları ve genç yetenekleri usta müzisyenler ile buluşturarak desteklemesinin önemine dikkat çekti.

3 yıl önce Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından kabul edilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, zengin program içeriği ve genç yetenekleri dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahnede buluşturan Genç Yetenekler Yarışması ile Avrupa Festivaller Birliği’nin dikkatini çekti. Genel merkezi Belçika’da olan ve dünyanın en saygın festivaller birliği olarak bir otorite kabul edilen Avrupa Festivaller Birliği’nin Başkanı Jan Briers, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genel Sanat Yönetmeni Gürer Aykal’a bir mektup göndererek festivalin başarısını kutladı.

Festivale övgü dolu sözler

Kutlama mektubunda, “Derneğimize var olma sebebi veren sıra dışı sanatsal programınız, genç yetenekleri özendirdiğinizi, kaliteli performanslar sergilediğinizi ve bununla birlikte Avrupa sanatsal yaşamını zenginleştiren yerel toplulukları da festivalinize dahil ettiğinizi gösteriyor. EFA üyeleri sanatın izleyicilere getirilmesi için tartışma ortamlarını sunan sanatların öncelikli olduğu ortak sorumluluğu üstlenirler. Kültüre ve sanata erişim ve katılım bir İnsan Hakkı’dır. Sanatsal yaratım, üretim ve katılımı destekleyerek ve etkinleştirerek, festivalini bu hakkın izleyicileriniz için bir gerçeklik olmasını sağlar” ifadelerine yer verildi.

Festival kültür ve sanat şehri kimliğine katkı sağlıyor

Flamenko’dan jaza, Küba ezgilerinden klasik eserlere kadar müzikseverlere zengin bir program sunan Uluslarası Antalya Piyano Festivali’nin her yıl daha da büyüyen bir festival haline geldiğine dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özellikle bu yıl festivale dâhil edilen Genç Yetenekler Piyano Yarışması’nın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Türel, “3 kategoride düzenlediğimiz Genç Yetenekler Piyano yarışması büyük ilgi gördü. Bu yarışma ile çocuklarımızı ve gençlerimizi cesaretlendirerek onları sahnede dünyaca ünlü orkestra şefleri ve müzisyenlerden oluşan orkestra ile buluşturuyoruz. Yarışmanın Avrupa Festivaller Birliği’nin de dikkatini çekmesi bizleri sevindirdi ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. Festivalin bu başarısında büyük emeği olan Genel Sanat Yönetmenimiz Gürer Aykal’a da teşekkür ediyorum. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Antalya’ya kazandırmak istediğimiz kültür ve sanat şehri kimliğine önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Aykal bu başarı Türel’in sanata verdiği değerle gerçekleşti.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin Genel Sanat Yönetmeni Gürer Aykal ise festivalin başarısının kendilerini her anlamda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ait olduğunu ifade etti. Aykal, “Sanatçı kişiliğiyle de öne çıkan, her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan Başkanımız Menderes Türel’e baştabana verdiği özgürlükler ve piyano festivalinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma olan güveni için teşekkür ederim. Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olabilmek için belirli kriterleri taşımak gerekiyor. Ne mutlu bizlere ki Uluslararası Antalya Piyano Festivali olarak tüm bu kriterleri yerine getirerek 3 yıl önce Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olduk. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Genç yetenekler Piyano Yarışması yoğun ilgi gördü. Yarışmaya olan katılımın her geçen yıl daha da artacağına inanıyorum. Geleceğin sanatçılarını keşfedeceğimiz bu yarışmayı bizler de çok önemsiyoruz” diye konuştu.