Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezinde 2.aşamaya gelindi

Muratpaşa Belediyesi’nin Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi içinde bulunan Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezinin işletme plan çalışmalarında 2’nci aşama başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde yaklaşık 14 milyon TL’ye malolan Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’nde bulunan sivil toplum merkezinin faaliyete alınması için 2’nci etap çalışmaları başladı. Daha önce Muratpaşa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına gönderilen davet mektubuna olumlu geri bildirimde bulunan ve aralarında sendikaların da bulunduğu 216 sivil toplum kuruluşuna yer tahsisi için sağlamaları gereken koşullar ikinci bir mektupla bildirildi.

Buna göre, yerleşkede bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşları ofislerini haftada en az 20 saat açık bulundurmayı ve yılda yasal olarak gerçekleştirilmesi gereken toplantılar dışında kamuya açık en az 6 etkinlik gerçekleştirmeyi taahhüt altına alması gerekiyor. Bunun için yer tahsis talebinde bulunan sivil toplum kuruşları söz konusu koşullara uymayı kabul ettiğini belirten bir yönetim kurulu kararını 16 Temmuz tarihine kadar belediyeye iletmesi gerekiyor.

Söz konuşu koşulları sağlayan sivil toplum kuruluşlarına yer tahsisi kurayla yapılacak. Yer tahsis edilen dernekler ortak giderlere katılım payı ödeyecek. Bununla birlikte yer talebinde bulunmayan dernekler de ‘etkinlik dolabı’ ve adres kutusu temin edebilecekler. Bu durumdaki dernekler, yer tahsisi yapılan diğer sivil toplum kuruluşları gibi toplantı salonlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ortak hizmet

Muratpaşa Belediyesi’nin Ortak Akıl Merkezi, sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs olarak inşa edildi. Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezine sahip yerleşkede hayata geçirilecek ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin oluşturulması, kentin ortak aklının ortaya çıkması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi hedefleniyor.