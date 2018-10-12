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12 Ekim 2018 Cuma 11:05

BAİB, bölge ihracatını artırmak için Katar’da

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ihracatını hem ürün çeşitliliği hem de pazar çeşitliliği bağlamında artırmak çalışmaları çerçevesinde Katar’da bu yıl ilk kez düzenlenen ’Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı’na...

BAİB, bölge ihracatını artırmak için Katar'da
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ihracatını hem ürün çeşitliliği hem de pazar çeşitliliği bağlamında artırmak çalışmaları çerçevesinde Katar’da bu yıl ilk kez düzenlenen ’Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı’na katıldı. Batı Akdeniz’in ihracata yönelik ürünlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı fuarda, bölge ihracatı adına önemli ziyaretler de gerçekleştirildi.

Katar devleti tarafından organize edilen fuar, 8-10 Ekim tarihleri arasında Doha kentinde gerçekleştirildi. Batı Akdeniz’i fuarda BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan ve BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Duran temsil etti. Civan ve Duran, Batı Akdeniz ile Katar arasındaki ilişkileri geliştirmek, ihracatı artırmak adına Katar Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Katar Ticaret Odası’nda Genel Direktör Saleh Bin Hamad Al Shaori ile görüşen Civan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-7 Nisan 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek olan Dünya Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Sağlık Fuarı hakkında bilgi verip, Katarlı işadamlarını fuara davet etti. Civan, fuar çerçevesinde düzenlenen Katar’da yatırım imkanları ve devlet teşvikleri konulu bir de toplantıya katıldı.

Katarlı işadamları ile görüşmelerin gerçekleştiği ziyarette, gelecek adına önemli adımlar atıldı. Fuar süresince BAİB standı Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Büyükelçilik Müsteşarı Naime Öztürk Meral, Ticaret Bakanlığı Fuarlar Dairesi Başkanı Serah Kekeç tarafından ziyaret edildi. BAİB Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, fuar alanında Katar Televizyonuna röportaj vererek, Batı Akdeniz ihraç ürünleri hakkında bilgi verdi. BAİB heyeti, Büyükelçilik rezidansında verilen yemeğe de katıldı. Yemekte Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Doha Türk Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi, diğer birlik başkanları ile Katar’a ihracatla ilgili istişarelerde bulunuldu.
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