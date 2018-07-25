Bakan Ersoy turizmin başkenti Antalya’da sektör temsilcileriyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin başkenti Antalya’da sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk resmi yurt içi ziyaretini Antalya’ya yapacak olan Bakan Ersoy, sektör temsilcileriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak. Bakan Ersoy, gerçekleştireceği toplantılarla sektörün sorunlarını dinleyecek ve ilk 6 aylık turizm rakamlarını açıklayacak. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında ayrıca Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.