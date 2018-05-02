Balaban kardeşler başarılarının sırrını öğrencilerle paylaştı

Konyaaltı Belediyesi’nin başpehlivanları İsmail Balaban ile Turan Balaban, er meydanında elde ettikleri başarının sırrını, öğrencilerle paylaştı.Hayatlarının her döneminde bir çok zorlukla mücadele eden fakat her şeye rağmen büyük...

Konyaaltı Belediyesi’nin başpehlivanları İsmail Balaban ile Turan Balaban, er meydanında elde ettikleri başarının sırrını, öğrencilerle paylaştı.

Hayatlarının her döneminde bir çok zorlukla mücadele eden fakat her şeye rağmen büyük başarılara imza atan İsmail Balaban ve Turan Balaban, bu yönleriyle de öğrencilerin ilgi odağı oluyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Hasan Aydın ile birlikte Akdeniz Anadolu Lisesi’nde söyleşiye katılan Balaban kardeşler öğrencilerden de büyük ilgi gördü.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade eden İsmail Balaban, büyük zorluklar içinde büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Çok çalıştıklarını fakat bundan da önce başaracaklarına inandıklarını dile getiren Turan Balaban ise öğrencilere hayalleriniz için asla pes etmeyin tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Balaban kardeşlere Akdeniz Anadolu Lisesi Okul Müdürü adil Onaran, teşekkür plaketi takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafı ile de söyleşi son buldu.

Elmalı’nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocukları olan İsmail ve Turan Balaban, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan’ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladılar. Hafta sonları ilçedeki elma bahçelerinde hamallık yapan ikizler, hafta içi de buradan kazandıkları para ile hem eğitimlerini hem de güreş hayatlarını sürdürmeye çalıştılar.

Antalya’nın çeşitli yerlerinde düzenlenen güreş müsabakalarına gitmek için geceleri kamyonlara saman balyaları yükleyen, yaşıtlarına göre daha iri vücutları nedeniyle ağır işlerde çalışan İsmail ile kardeşi Turan Balaban, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü çatısı altında çıktıkları çayırlarda başarılı sonuçlar alarak güreş severlerin de sevgisini kazandılar. Zor şartlarda güreşe devam eden İsmail Balaban ve Turan Balaban, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilgisi ve desteği ile art arda şampiyonluklar kazandılar.