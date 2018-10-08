ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:56

Balbey’de ilk inşaatları ANET yapacak

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi’ndeki en eski mahallelerinden Balbey’de kentsel yenileme çalışmalarını akademisyen bir grubun desteğiyle belediye şirketi ANET yapacak.

Balbey'de ilk inşaatları ANET yapacak
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi’ndeki en eski mahallelerinden Balbey’de kentsel yenileme çalışmalarını akademisyen bir grubun desteğiyle belediye şirketi ANET yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclisi, Başkan Menderes Türel başkanlığında, 110 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. 44 madde için yapılan oylamada komisyon raporları kabul edilirken, geri kalan maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Mecliste Balbey için de karar alındı. Meclis üyelerine 1’inci etap yenileme projesi hakkında bilgi veren Türel, Balbey Mahallesi’nde 3 senedir çalıştıklarını kaydetti. Akademisyen bir grubun belediye şirketi ANET’le çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Türel, "Vatandaşlardan ön protokol kapsamında mülklerinin durumu öğrenilmeye çalışıldı. Detaylar alındı. Eğilimlere göre çalışmalar yürütüldü. Nihai aşamaya getirdik. Birinci etap Sobacılar Çarşısı’nın tam karşısı olarak projelendirildi. Projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na onaylattırdık. İftiraların önüne geçmek için birinci etapta inşaat çalışmalarını belediye firmamız ANET’in yapmasını düşünüyoruz" dedi.

CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer Çevikol da, "Yenilensin ama planlamayı görmek istiyoruz. Bütüncül bir çalışma yapmıyor, etap halinde çalışma yürüteceksiniz. Projenin teknik boyutunu bilemiyoruz. Bütüncül bir plan istiyoruz. Eski yapıyı bozmayalım. Tarihi ve kültürel değerlerin korunduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.

Çalkaya planları

Mecliste 30 yıldır imar sorunu devam eden Aksu’nun Çalkaya bölgesine yönelik imar planları, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Menderes Türel, planlama aşamasında pekçok ilke imza attıklarını söyledi.
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