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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:32

Başkan Böcek ödülünü Kılıçdaroğlu’ndan aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden ödülünü aldı.Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi...

Başkan Böcek ödülünü Kılıçdaroğlu'ndan aldı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden ödülünü aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında düzenlenen SODEM 2. Yerel Yönetim Ödülleri Törenine katıldı. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen SODEM Ödül töreninde SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seçici Kurul adına Prof. Dr. Korel Göymen konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Seçici Kurul tarafından değerlendirilen CHP’li belediyelerin başarılı projeleri ödüllendirildi. Belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Projeler ve İstihdam başlığı altında ödülünü aldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun elinden ödülünü alan Başkan Muhittin Böcek, “Üye sayısı 10 bine ulaşan Emekli Kahvesi Projemiz ödüle değer görüldü. Başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdardoğlu olmak üzere törende emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören toplu fotoğraf ile son buldu.
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