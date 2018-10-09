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09 Ekim 2018 Salı 17:28

Başkan Böcek’ten İnal’a hayırlı olsun ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Halil İnal’ı ziyaret etti.Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli Yargı Kararnamesi gereğince Erzurum Cumhuriyet...

Başkan Böcek'ten İnal'a hayırlı olsun ziyareti
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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Halil İnal’ı ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli Yargı Kararnamesi gereğince Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´na atanan Halil İnal, görevine başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı İnal’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya ve Konyaaltı hakkında bilgi verdi. Adalet ve hukuk kavramlarının ekonomiden siyasete önemine değinen Başkan Böcek, “Adalet bir toplumun olmazsa olmazıdır. Her alanı etkiler. Özellikle ekonomik büyümede, ilerlemede, gelişmede adaletin ve hukukun yadsınamaz etkisinin olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’da Başkan Böcek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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