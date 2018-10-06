Başkan Günaydın, öğrencilere kitap dağıttı

Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim Kurslarında Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık için 7 ve 8.sınıflar ile yine üniversite sınavlarına hazırlanan 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere hazırlık kitapları dağıldı.Isparta...

Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim Kurslarında Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık için 7 ve 8.sınıflar ile yine üniversite sınavlarına hazırlanan 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere hazırlık kitapları dağıldı.

Isparta Belediyesi bünyesinde hizmet veren Oğuzata Eğitim Kursları’nda eğitim gören 7, 8 ile 11 ve 12. sınıf öğrencilerin kitapları Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ve Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Ali Balaban tarafından dağıtıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Sizlerden büyük başarılar, ülkemize büyük faydalar bekliyoruz. Daha önce ülkemize zarar verecek çocuklar yetiştiriliyordu. Sizin gibi çalışkan çocukları doğru yolda, çalışkan vatan, millet, bayrak her şeyden önce ülkesini seven memleketine faydası olan çocuklarımızın yetişmesi lazım. O zaman Türkiye Cumhuriyeti varlığını ilelebet devam ettirebilecektir, aksi takdirde çocuklar görüyorsunuz 15 Temmuz’da başımıza gelenleri. Meclise kadar gelip bombalar atıldı. Türk Milletini o alçaklar, vatan hainleri yıkmak istiyorlar. Bu cemaat adı altındaki insanlar aklı sıra Türkiye Cumhuriyetinin anahtarlarını bir tepsiye koyup Amerika’ya teslim etmek istiyorlardı. Ama halkımız, milletimiz bunu önledi. İşte 9 sene önce bunların zarar verdiğini, dershanelerin farklı amaçlara büründüklerini bildiğim için Oğuzata’yı kurdum. Burada ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı” dedi.