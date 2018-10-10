ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:31

Başkan Sözen, çocuklarla piknik yaptı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimlerini sürdüren 126 çocuk için Dünya Çocuk Günü Pikniği düzenledi.Manavgat’ın Sorgun Mesire alanında düzenlenen...

Başkan Sözen, çocuklarla piknik yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimlerini sürdüren 126 çocuk için Dünya Çocuk Günü Pikniği düzenledi.

Manavgat’ın Sorgun Mesire alanında düzenlenen piknikte çocuklar, gönüllerince eğlendi. Piknikte çocukları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yalnız bırakmadı. Pikniğe katılan Başkan Sözen, çocuklarla oyunlar oynadı, her biri ile özel olarak ilgilendi. Sözen, çocuklara doğa ve çevre bilinci aşılamak amacıyla özel olarak sipariş ettirdiği ve içerisinde tohum bulunan kalemlerden hediye etti. Başkan Şükrü Sözen, “Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Belediye çalışmalarımızda her zaman onların eğitimlerini ön planda tuttuk. Bu amaçla belediyemize bağlı kreşlerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Ne kadar çok çocuğumuzu belediyemizin kaynaklarıyla eğitebilirsek, geleceğimiz o kadar güvence içinde olur. Amacımız çocuklarımızı Cumhuriyet ve Atatürk değerleri ışığında yetiştirebilmek. Ben de sık sık çocuklarımızla bir arada olmaya özen gösteriyorum. Bu vesileyle belediyemize bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapan tüm öğretmenlerimize ve çocuklarımızın velilerine güzel çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku