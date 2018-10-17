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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:08

Başkan Sözen, Manavgat kartı tanıttı

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde kent halkının belediye hizmetlerinden daha kolay ve ucuz bir şekilde faydalanabilmeleri Manavgat Kart oluşturuldu.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Kartı tanıttı. Tanıtımda Sözen, “Toros...

Başkan Sözen, Manavgat kartı tanıttı
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Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde kent halkının belediye hizmetlerinden daha kolay ve ucuz bir şekilde faydalanabilmeleri Manavgat Kart oluşturuldu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Kartı tanıttı. Tanıtımda Sözen, “Toros Kadınları projemizle ilgili SODEM’in bizlere layık gördüğü ödülümüzü almaya gittik. Çok mutlu olduğumuz ve gurur duyduğumuz bir olaydı. Bugün de Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor projemiz kapsamında 5 mahallemizden gelen kadınlarımız ile birlikteydik. Kırsal mahallelerimizde yaşayan kadınlarımızın bir gün de olsa hayatın telaşından uzaklaşması ve onların hayır duası, bizler için çok önemli ve mutluluk verici. Projemiz kapsamında bu zamana kadar 5 bine yakın kadınımızı gezdirdik ve gezdirmeye devam ediyoruz. Manavgat Kart Projemiz de bu projelerimizden bir tanesi. Vatandaşlarımızın bu dönemde ekonomilerine nasıl katkı yapabiliriz diye düşündük ve belediyemize ait plajlar, kent müzesi ve Manavgat Şelalesi gibi tesislerden 1 TL’ye yararlanabilecekleri bir kart projesi ürettik. Vatandaşımız bugün ekmeğe yapılan zammın tedirginliğini yaşarken bu katkı benim ölçeğimde önemli bir katkıdır. Tabi gönül isterdi ki ücretsiz yapabilelim ama kamu zararı adı altında bir yasal zorunluluk oluşacağı için 1 TL gibi sembolik bir rakam belirlemek zorunda kaldık. Hedefimiz bu projemizi daha da geliştirebilmek . Projemizi ilk olarak sizlere verdiğimiz önem ve değerden dolayı sizlerle paylaşmak istedik. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Başkan Sözen’in konuşmasının ardından 1 numaralı kart kendisine takdim edildi.

Manavgat kart nedir ve nasıl yararlanılır

Manavgat Kart Projesi kapsamında, şu an şezlong kiralama ücreti 5 TL olan Evrenseki, Sorgun Çamiçi ve Boğaz Otel plajı, girişi 5 TL olan Kent Müzesi ve girişi 6 TL olan Manavgat Şelalesi’nden kart sahibi olan vatandaşlar 1 TL’ye yaralanabilecek. Manavgat Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yıl boyunca yaralanabilecekleri kartı 10 TL karşılığında Manavgat köprüsü altı MANBİS ofisinden, Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ve Manavgat Şelalesi girişinden ikametgah ve kimlik fotokopisi ile alabilecek. Manavgat Kart sisteminden, 18 yaşından küçük çocuklar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanabilecek.
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