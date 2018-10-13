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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:20

Başkan Sözen ödülünü Kılıçdaroğlu’ndan aldı

Ankara’da Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri’nde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ‘Toros Kadınları’ projesi nedeniyle ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel...

Başkan Sözen ödülünü Kılıçdaroğlu'ndan aldı
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Ankara’da Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2’incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri’nde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ‘Toros Kadınları’ projesi nedeniyle ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

SODEM tarafından Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Yerel Yönetim Ödülleri’ törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’inde olduğu ödül alan CHP’li Belediye başkanları katıldı.

Toros Kadınlarına ödül

Manavgat Belediyesi tarafından 1 yıldır düzenlenen Toros Kadınları Projesi SODEM tarafından sosyal projeler kategorisinde ödüle layık görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçici kurul tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen Toros Kadınları projesi nedeniyle Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e plaket verdi. Başkan Sözen, “Kentimizde kadınlara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. O projelerden biri olan Toros Kadınları projemiz ile bu ödüle layık görülmek beni ayrıca mutlu etti. Projemizde emeği geçen tüm kadınlarımız ile belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına alıyorum. Bizleri bu ödüle layık gören herkese ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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