Başkan Sözen, öğrencilerle buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Haydi Kızlar Kampa” projesine katılan öğrencilerle buluştu.

Manavgat Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tatile girmesinin ardından, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde ücretsiz olarak Yaz Dönemi Kız Öğrenci Kampı düzenlemeye devam ediyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kız yurdunda öğrencileri öğle yemeğinde ziyaret etti.

‘Haydi Kızlar Kampa’ projesinin bu yılki ayağının üçüncü dönemi 22 öğrenci ile başladı. Kampa Manavgat’ın kırsal mahallelerinden öğrencilerin yanı sıra Konya Tuzlukçu Belediyesi’nden 6 öğrenci de misafir olarak katılım gösterdi. Kardeş belediye olan Tuzlukçu Belediyesi’nden 6 öğrenci ve 1 personel ile toplam 22 öğrenci, 12 günlük kamp süresi boyunca, yüzme dersi, tenis, drama, modern dans, resim, akıl oyunları, paintball, Şelale, Side gezisi, tekne turu, lunapark, kişisel gelişim seminerleri, pilates, okuma dersleri, mutfak sanatları gibi derslere ve etkinliklere katılacak. Manavgat Belediyesi’nin “Haydi Kızlar Kampa” projesi ile toplamda 100 öğrenci misafir edilmiş olacak. Üçüncü grubun kampı 3 Ağustos’ta sona erecekken, son grup olan 4. grup ise 6-17 Ağustos tarihleri arasında kampa katılacak.

“Burayı eviniz olarak görün”

Başkan Sözen, öğrencilerle tek tek sohbet ederek, hangi mesleği yapmak istediklerini sordu. Sözen, “Amacımız kızlarımızın eğitim dönemi sonrasında yorgunluğu üzerlerinden atıp keyifli vakit geçirmelerini sağlamak. Üçüncü dönemde Konya Tuzlukçu Belediyesi’nden misafir öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Bizler de onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, keyifli ve yararlı vakit geçirmelerini diliyoruz. Kızlarımızın bu ülke için karar verme aşamasında ‘biz de varız’ demesini istiyoruz. Burada hoş vakit geçirmeniz, Manavgat’ı tanımanız, birbirinizle kaynaşmanız bizim için önemli. Burayı bir eviniz olarak görün. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Ben elimden geldiğince sizlere eşlik edeceğim. Hepinizin buradan güzel anılarla ayrılmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Sözen konuşmasının ardından öğrencilere plaj çantası hediye etti.