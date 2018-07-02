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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03

Başkan Sözen, Rus sanatçıları ağırladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 22 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri’ kapsamında ilçeye gelen Rus sanatçılarla buluştu.Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri Festivaline...

Başkan Sözen, Rus sanatçıları ağırladı
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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 22 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri’ kapsamında ilçeye gelen Rus sanatçılarla buluştu.

Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri Festivaline katılan ünlü sanatçılar ve festival ekibi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etti. Ziyarette Sözen, “Burada olmanız bizim için çok güzel. Kendimizi şanslı kabul ediyoruz. Dünyanın bir çok yerinden gelen bu kadar seçkin ve özel insanı ağırlamak Manavgat için bir şans. Sizin bize değil, bizim size teşekkür etmemiz lazım. Dünyada dostluğun, kardeşliğin, bir arada olmanın, barışın çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu tarz kültürel etkinlikler tüm bunları pekiştiriyor. Çocuklar işin içindeyse bu daha da güzel hale geliyor. Şuna inanıyorum, bizim bu güne kadar dünya olarak sağlayamadığımız o barış ortamını çocuklar sağlayacak. Festivalleri, sanatı, müziği önemsiyoruz. Önemsiyoruz çünkü bu tarz etkinlikler bizleri bir araya getiriyor, hayal ettiğimiz o barış ortamını kuvvetlendiriyor. Bunu ilerleyen zamanda daha üst ölçekli etkinliklerimizin içine dahil edebiliriz. Manavgat halkı adına kendilerine burada olmalarından ve buraya katkı yapmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti.
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