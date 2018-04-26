Başkan Sözen’den geleceğin ressamı Ebru’ya altın

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin (KASDER) ulusal resim yarışmasında 1’inci olan Ebru Pakır’a altın hediye etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, KASDER’in düzenlediği “Engelsiz Bir Yaşam İçin” konulu ulusal resim yarışmasında, ortaokullar arasında Türkiye 1.’si olan Manavgat 60. Yıl Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ebru Pakır’ı ağırladı. Ailesi ve öğretmenleri ile birlikte Başkan Sözen’i ziyaret eden Ebru Pakır, Sözen’e birinci olduğu resmi göstererek, çeşitli resim yarışmalarında aldığı dereceleri anlattı. Başkan Sözen ise Ebru Pakır’ın çok yetenekli olduğunu gördüğünü ve resim yapmayı hiç bırakmaması gerektiğini aktardı.

Şükrü Sözen, ziyaret sonunda Ebru Pakır’a altın hediye ederek; “Çeşitli resim yarışmalarında başarı göstererek Manavgat’ımıza bu gururu yaşatan altın kızımıza altın hediye ettik. Ebru Pakır kızımızın başarılarının devamını diliyor, onu yetiştiren ailesi ve öğretmenlerine de teşekkür ediyoruz. Böyle yetenekli öğrencilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.