Başkan Türel: “Esnafımızla Türkiye’ye örnek olan çalışmalar yapıyoruz”

Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği(AESOB) Genel Kurulu’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’da yaptıkları bütün projelerde A’dan Z’ye esnafı kalkındırmak için gayret gösterdiklerini belirterek Otobüsçüler Odası ile yapılan esnafa destek çalışmasının Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menederes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin(AESOB) Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapılan 19’ncu Genel Kurulunda konuştu. Başkan Türel, Türkiye’nin 15 senede 3.5 kat büyüdüğünü belirterek, “Eskiden Türkiye’nin kalkınması yüzde 90 devlet yatırımlarıyla olurdu. Şimdi bu terse döndü. Artık yüzde 90 özel sektör büyümesiyle gerçekleşiyor. Demek ki esnaf büyürse ülke gelişiyor. Tüccarımız gelişirse ülke büyüyor. Destekler bizim vazifemiz. Biz sözde değil özde esnaf dostu olmaya çalışıyorken olması gerekeni ve gereğini yapıyoruz. Esnafımızla çok güzel bir işbirliğimiz var. Vefat eden Abdullah Sevimçok başkanımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ondan bayrağı teslim alan Adlıhan Dere başkanımızı tebrik ediyorum. Performansıyla odada birliğin beraberliğin oluşması yönünde ortaya koyduğu gayretle hepimizin takdirini kazandı. Birlik beraberlik olmadan hizmet edebilme şansına sahip olmayız. Esnafa tüccara rağmen bir iş yapmamız mümkün değildir. O yüzden bu birlik ve beraberliğin esnaf odaları çatısı altında sağlanması esnafımıza katkı sağladı” dedi.

Birik ve beraberlik vurgusu

Başkan Türel, yerel yönetimler olarak atılan her adımı esnafla istişare ederek ve değerlendirerek yaptıklarını belirterek, “Bir taksi durağında taksi sayısı mı artacak? ya da azalacak mı? Cep mi yapılacak? Ne yapılacaksa gelen esnaf kardeşimize, önce şoförler odasına gideceksin diyoruz. Önce şoförler odası bize müracaat edecek. Olumlu ise odanın kanaati, ona göre değerlendirip karar verilir. Ve ya servisçiler odasıyla ilgili ücret tarifelerinden tutun, ilçelerde yaptığımız devrim niteliğindeki adımlara kadar hepsini birlikte yürütüyoruz ve güçlükleri zorlukları omuz omuza aşıyoruz. Otobüsçüler odasıyla yaptığımız esnafa destek programımız Türkiye’ye örnek oldu. Türkiye’deki birçok belediye başkanı bu işi nasıl başardınız. Sistemi nasıl uyguluyorsunuz ? diye benim kapımı çalıyor. Ama biz bunları yapıyorken, hem odalarımızla, oda başkanlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Esnafımız kazansın diye gayret ediyoruz

Belediye olarak esnafımızın gelişmesi için bütün yatırımları planladıklarını dile getiren Başkan Türel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Örneğin Antalya’da en çok şikayet ettiğimiz husus esnafımızın turizm pastasından yeterli payı alamamasıdır. Çünkü turist otele geliyor. Zaten üst düzey gelire sahip olmayan turist otelinde kalıyor. Dışarı çıkmadığı için esnaf bundan yeteri kadar payını alamıyor. Ancak biz Antalya’mızın merkezini esnafımızın bulunduğu caddeleri Şarampol Caddesini, Ali Çetinkaya Caddesi, Kemer’de Liman Caddesi, Alanya’da, Manavgat’ta birçok caddemizi düzenleyerek esnafımızın ticaretinin daha da artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üst düzey gelire sahip turist nasıl geziyor? Kruvaziyer gemilerle geziyor. Şimdi biz Antalya’ya yat limanları, yapmaya çalışıyoruz. Bunların arkasında yatan sebep esnafımızın karını, gelirini arttırmak. Siz onların gelebileceği imkanları sunmazsanız biz daha çok bekleriz. Artık o günler geride kalıyor. Şimdi Antalya’mızda kurvaziyer limanlar, yat limanları, batıda yeni bir havaalanı, yine hızlı tren, hükümetimizin yatırımları olarak sayıyorum. Yine bunların içerisinde sahil projeleri, cadde düzenlemeleri hep esnafımız için yaptığımız projelerdir.”

Genel kurul hayırlı olsun

Projelerin bir kısmının tamamlandığını ya da tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Başkan Türel, “Diğerlerini de tamamladığımızda esnafımız zenginleşecek, Antalya zenginleşecek. Bir Boğaçayı projesi tartışılıyor. Ama 10 bin kardeşimiz içerisinde ekmek sahibi olacak. Bir kavşak projesi tartışılıyor. Bazen kavşaklar beton projesi falan deniliyor. Tahtadan mı yapacağız diye espri yapıyorum. Ama sonuçta tahtadan, betondan, neyden olursa olsun kavşağın vatandaşın cebine nakit tasarrufu, vakit tasarrufu koyduğumuzda ortalama 25 milyon TL bir tasarrufu söz konusu oluyor. Bunları bu işin uzmanı mühendisler hesaplıyor. Kuruşuna kadar söylüyor. Biz yaptığımız bütün çalışmaları A’dan Z’ye esnafımızı kalkındırmak için yaptığımız çalışmalar olarak özetleyebiliriz. Bunlara sizlerin desteği ile devam edeceğiz” dedi.

Başkan Türel konuşmasını AESOB’un 19. Genel kurulunun Antalya’ya hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek tamamladı.