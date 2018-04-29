Başkan Türel, konuk gazetecilerle buluştu

Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel, gazeteci bir belediye başkanı olarak her zaman sonuç odaklı yaşama alıştığını söyledi. Bir gazetecinin adınızla anılan projeniz...

Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel, gazeteci bir belediye başkanı olarak her zaman sonuç odaklı yaşama alıştığını söyledi. Bir gazetecinin adınızla anılan projeniz var mı? sorusuna Başkan Türel, ‘Katlı kavşaklar için Menderes’in Kavşağı, raylı sistem için Menderes’in treni’ derler cevabı gülümsetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Yerel Basın Birliği üyesi gazetecilerle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Antalya’da bulundukları süre içerisinde büyükşehir belediyesinin projelerini gezme fırsatı bulan konuk gazeteciler, Antalya’yı bir dünya kentine döndüren Başkan Türel’i hizmetleri için kutladı. Başkan Türel, Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün’ün taktığı birliğin rozetiyle fahri üye oldu. Gazetecilerle bol bol sohbet eden Başkan Türel, merak edilen soruları da yanıtladı.

Kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi isteyen gazetecilere açıklama yapan Başkan Türel, Türkiye’nin en büyüğü olan Kepezaltı -Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sıfır sorunla devam ettiğini belirterek, “2019 ocak-şubat ayı gibi daire tapularını vereceğiz. Ama biz kendi rekorlarımızı kendimiz kırmaya çalışıyoruz buna da alışkınız. Yeni bir kentsel dönüşüm projemizi Çalkaya bölgesinde gerçekleştireceğiz. Güzelyurt ve Altıntaş mahallelerinde 13 bin dönümlük bir alanı kapsıyor. Burada hak sahibi 12 bin üstünde. Tapularındaki şerhleri kaldırmaya yönelik bir kentsel dönüşüm çalışması olacak. Güneş mahallesinde ayrı bir kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz,300-400 vatandaşımız hak sahibi. Bakanlar kurulu kararı çıktı.Bugünlerde ihalesini yapmak üzere çalışma sürdürüyoruz. Orada da yüzde 90 üzerinde bir mutabakat var. Bir başka kentsel dönüşüm çalışmamızda kentsel yenileme esasında Balbey mahallemizde gerçekleştiriyoruz. İkinci Kaleiçi olacak. Hak sahiplerinden yüzde 57’sinden bir görüş topluyoruz ve kimin ne istediğini soruyoruz. Ticaret mi konut mu? Almış olduğumuz cevaplara göre de orada planımızı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde koruma kuruluna sunacağız.Projelendirme çalışmasını etap etap yapacağız. İlk etabın inşaatına Ağustos-Eylül gibi başlamayı planlıyoruz” dedi.

"Muhalif gazetelerde bile ilanımızı görürsünüz"

Kendisinin de bir gazeteci ve sürekli sarı basın kartı sahibi olduğunu bu nedenle süreç değil sonuç odaklı yaşamaya alışık olduğunu anlatan Başkan Türel, belediyenin yerel medyaya olan desteği ile ilgili bir soruyla ilgili görüşlerini aktardı.

Yerel gazeteci olarak yerel basına en büyük desteğin değer verme noktasında olması gerektiğini düşündüğünü belirten Başkan Türel, “Çünkü değersizleştirirseniz itibarsızlaştırıyorlar. Ben her sabah bütün gazeteleri okuyarak güne başlıyorum. Biz gazeteciler haberlerde objektif olmalıyız ama yorum hürdür. Bu yorumlarında yalan ve yanlış bilgiye dayanmaması lazım. Antalya basını bu konuda benim ne kadar toleranslı olduğumu bilir. Ancak süreklilik arz ederse toplumu sürekli yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirirlerse meslektaşlarımı bu konuda ısrarlı tutumlarından dolayı yok hükmünde sayarım. Bu kapsamda çok dava kazandım. Paralarını da bağış işlerinde kullanırım. Biz Antalya yerel basın içerisinde eşitlik ve adalet ilkesinden şaşmayız. Burada muhalif gazetelerde büyükşehir ilanlarını görürsünüz” diye konuştu.

"Büyükşehir yasası"

Büyükşehir Yasası ile ilgili de görüşü sorulan Başkan Türel, şunları söyledi: “Büyükşehir yasasının mutfağında çalıştım. Türkiye’nin yerel yönetim reformundaki en önemli devrimlerinden biridir. Hiçbir köyümüzü şehirleştirmek üzere değil aksine köylerimizin cazibesini arttırarak köyden kente göçü engelleyip köylerin kırsal kalkınmasını sağlayacak maddelerle bu yasayı çıkarttık. Köylerimize su götürdük, kanalizasyon götürdük. Yol yatırımımız özel idare döneminden daha fazla. 15 misli yol yapıyoruz. Sıcak asfaltla tanıştırdık. Öyleki sathi asfalt istemiyorlar herkes sıcak asfalt istiyor. Antalya örneğinde bu yasayı başardık. Bunu da seçim sonuçları ile teyit ettik.”

"Hep ilkler bize nasip oldu"

Bir gazetecinin ‘Kendi isminizle anılmasını istediğiniz projeniz var mı? sorusunu da yanıtlayan Başkan Türel, “O kadar çokki birden fazla. Antalya’da hep bize ilkler nasip oldu. Katlı köprülü kavşaklar 2014’te hiç yoktu, 11 tane yaptık. Yürüyen merdivenli asansörlü yaya üst geçidi yaptık. Raylı sistem Antalya hizmetine benim dönemimde sunuldu. Menderes’in kavşağı,Menderes’in treni derler. Benim değil tabi hepsi milletin hizmeti. Ama hizmetlerimiz itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bir çok vizyon projemiz var. Konyaaltı sahil projesi uluslararası ödül alacak bir proje. Meyveli ağaç taşlanır. Defans gösteriliyor. Tünektepe’de gelecekte kartpostal olacak projemiz” şeklinde konuştu. Başkan Türel, daha sonra gazetecilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.