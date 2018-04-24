Başkan Uysal, çocuklarla barış ağacı dikti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Uluslararası Çocuk Meclisi üyesi yabancı çocuklarla birlikte Engelsiz Kafe’nin bahçesine ‘Barış Ağacı’ dikip can suyunu verdi.

Muratpaşa Belediyesi, LÖSEV ve Uluslararası Çocuk Meclisi’ne katılan ve Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali için Antalya’da bulunan 15 farklı ülkeden 30 çocuğun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de kutladı. Yabancı ülke konuğu çocuklar kutlamalara yöresel kıyafetlerle katılırken müzik gruplarının sahne aldığı kutlamalar gün boyu birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam etti.

Başkan Uysal, 23 Nisan 1920’nin Türkiye için tarihsel bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu tarihten önce bir tek kişi toplum adına karar verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, ülke işgal altında olmasına rağmen bütün milleti bir karar mekanizmasına katılmalarını istediğinin altını çizen Başkan Uysal, “Savaş şartlarında bile böyle düşündüler ve TBMM 23 Nisan 1920’de kuruldu. Böylece sadece babanın karar verdiği bir sistemden ailenin tüm bireylerinin ortak karar aldığı bir sisteme geçildi. İşte ulusal egemenlik budur. Biz, o sayede o tarihte bizimle aynı sınırlarda bulunan komşu ülkelerimizi Cumhuriyetimizle beraber 100 sene geride bıraktık” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, lösemili çocuklar ve Uluslararası Çocuk Meclisi üyesi yabancı çocuklarla birlikte Engelsiz Kafe’nin bahçesine ‘Barış Ağacı’ dikip can suyunu verdi.