ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:36

Başkan Uysal resim sergisini açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Derneği Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 5’incisini düzenlendiği resim sergisi açılışına katıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, SAKÜDER’in...

Başkan Uysal resim sergisini açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Derneği Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 5’incisini düzenlendiği resim sergisi açılışına katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, SAKÜDER’in 5’incisini düzenlendiği ‘Sanat Buluşması’ kapsamında Antalya Müzesi’nde düzenlenen resim sergisi açılışına katıldı. Başkan Uysal, Türkiye’nin insanları sanat uğraşmaya sevk edecek, yenilikçi ve yaratıcı yanlarını harekete geçirecek çok fazla şey sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, “Sanatçılar korkarsa bütün toplum, dünya korkar. O yüzden coşkulu bir şekilde üretmeye devam etmenizin ülkemizdeki ve dünyamızdaki özgürlük duygusunun ve düşüncesinin teminatını oluşturduğunu ifade etmek istiyorum.”

Başkan Uysal, konuşmaların ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın da aralarında olduğu davetlilerle birlikte derneğinin 13’üncü kuruluş yıldönümü pastasını kesti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku