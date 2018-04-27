Başkan Uysal’a teşekkür

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri’nde yazar İnci Aral ve Belediye Başkanı Ümit Uysal, Al Yazma Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlarla biraraya geldi.

Muratpaşa Bayındır Parkı’nda merkezin önündeki yeşil alanda gerçekleşen ve ‘Kadınlar ve Öyküler’ başlığını taşıyan söyleşide öykü ve roman yazarı İnci Aral, “Ekonomik, kültürel ve toplumsal umutsuzluğun hakim olduğu bir düzende hepimiz cinnet geçiyoruz” dedi. Yasaların kadını korumak yerine erkek saldırganı korumak için işlediğini belirten Aral, “Kadını kurban saymayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunun yerine erkeği ihanete uğrayarak suçun aşırılığına itilmiş bir kurban olarak görüyorlar” diye konuştu.

Oysa sorunları çözmek, kadına şiddeti durdurmak için erkeğe şefkat ve birlikte yaşama bilinci aşılayıp refah, eğitim, kültür düzeyini yükseltmenin gerekli olduğunu aktaran Aral, “İnsanlık algısını geliştirecek çağdaş kavrayışlara çok fazla ihtiyacımız var.”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, kadın ve erkeğin birlikte üretim sürecine dahil olduğu anda ortaya çıkacak hikayelerin çok daha dengeli olacağını söyledi. Bunun en yalın örneklerini Yörük kültüründe görülebileceğini kaydeden Başkan Uysal, “Yörük yaşantısında hayvanların hayatta kalması lazım. Esas olan bu. Hayvanları hayatta tutamazsak insan olarak biz de ölüyoruz. Dolayısıyla ‘kadınsın, erkeksin’ gibi teferruatlara gerek yok. Mutlak bir erk paylaşımı, mutlak bir adil duruma karşılaşıyoruz. Lider, hayatın olağan akışı içinde ortaya çıkıyor.”

En olumlu eylem

Söyleşi katılımcıların sorularıyla yaklaşık 1 saat boyunca devam ederken İnci Aral, Türkiye’de kitap okuma oranın düşüklüğüne ilişkin serzenişlere, “Böyle bir toplantının düzenlenmesi, edebiyat günleri etkinliği oluşturulup yapılması, yazarların burada toplanması okuyama teşvikten başka nedir? Yerel yöneticilerin bence yaptıkları en olumu eylemlerinden bir tanesi budur. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz” diye karşılık verdi.