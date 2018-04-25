Başkan Uysal’dan baba ocağında esnaf ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği için bulunduğu baba ocağı Gazipaşa’da esnafı ziyaret etti.Başkan Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği için bulunduğu baba ocağı Gazipaşa’da esnafı ziyaret etti.

Başkan Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği (CKD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği’ne katıldı. Başkan Uysal, burada, ilk öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı hemşerileri için imzaladı. Başkan Uysal, imza günün ardından baba ocağında Gazipaşa’da çarşı esnafını ziyaret etti. Başkan Uysal’a CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Uysal, ayrıca ADD Gazipaşa Şubesi ve Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni de ziyaret etti.

Başkan Uysal, Gazipaşa ziyaretlerini yanı sıra Alanya’da da Alanya ADD Şubesi ve Özkan Kırtasiyenin düzenlendiği söyleşiye katıldı. Başkan Uysal’ın siyasetten edebiyata uzanan söyleşisine büyük ilgi gördü. Başkan Uysal, Alanya’da, ayrıca CHP İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinliğe konuk oldu, İlçe Başkanı Ali Takavut’u makamında ziyaret etti.