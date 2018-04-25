ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:36

Başkan Uysal’dan baba ocağında esnaf ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği için bulunduğu baba ocağı Gazipaşa’da esnafı ziyaret etti.Başkan Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği...

Başkan Uysal'dan baba ocağında esnaf ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3’üncü Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği için bulunduğu baba ocağı Gazipaşa’da esnafı ziyaret etti.

Başkan Uysal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği (CKD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gazipaşa Kültür, Sanat ve Kitap Şenliği’ne katıldı. Başkan Uysal, burada, ilk öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı hemşerileri için imzaladı. Başkan Uysal, imza günün ardından baba ocağında Gazipaşa’da çarşı esnafını ziyaret etti. Başkan Uysal’a CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Uysal, ayrıca ADD Gazipaşa Şubesi ve Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni de ziyaret etti.

Başkan Uysal, Gazipaşa ziyaretlerini yanı sıra Alanya’da da Alanya ADD Şubesi ve Özkan Kırtasiyenin düzenlendiği söyleşiye katıldı. Başkan Uysal’ın siyasetten edebiyata uzanan söyleşisine büyük ilgi gördü. Başkan Uysal, Alanya’da, ayrıca CHP İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği etkinliğe konuk oldu, İlçe Başkanı Ali Takavut’u makamında ziyaret etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku