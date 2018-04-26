Başkan Yücel: “Çığırtkanlığa, Hanutçuluğa ve Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, huzurlu ve güvenli bir turizm sezonu için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Hanutçuluğa, çığırtkanlığa ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Şehrin düzeni ve huzuru için kanunlar...

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, huzurlu ve güvenli bir turizm sezonu için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Hanutçuluğa, çığırtkanlığa ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Şehrin düzeni ve huzuru için kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

Alanya Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı Başkan Adem Murat Yücel, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Yücel, turizm sezonunun başladığını hatırlatarak, vatandaşların ve esnafın gelen turistlere misafir adabıyla davranmasını istedi. Yücel, “Sezon açılışları başladı. Güzel ve güvenli bir sezon için gerekli istişarelerle tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın ve esnaflarımızın çığırtkanlığa ve hanutçuluğa yol vermemesini rica ediyorum. Gelen tatilcilere bir misafir adabıyla davranmalıyız. Ayrıca esnaflarımızın Ahilik kurallarına göre davranmalarını istiyorum. Ahilik geleneğini yaşatalım. Yeni sezonun esnafımız ve vatandaşlarımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Kaçak yapılaşmaya geçit vermeyeceğiz”

Geçtiğimiz gün Cikcilli Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen 3 katlı binanın yıkılması ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yücel, “Şehrin gerek görsel gerekse fiziki yapısına uygunsuz ve hukuksuz olan bu kaçak yapılar, yetkili birimlerimiz tarafından kontrol ediliyor. Zaten kaç yıldır yıkım işlemleri de devam ediyor. Bazı yerel mahkeme kararlarının beklenmesinden kaynaklı olarak zaman alabiliyor. Ancak bizim her zaman olduğu gibi kaçak yapılarla mücadelemiz sürecek. Bu dönemde yapılan ve yapılmaya devam kaçak yapıların kurallar çerçevesi içerisinde yıkımı yapılacak. Bunların da ciddi bir şekilde üzerine gideceğiz.”

“Tüm vatandaşlarımızı kestelspor maçına davet ediyorum”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bütün vatandaşları Kestelspor’un Pazar günü Manavgat Belediyespor ile oynayacağı Play-Out maçına davet etti. Başkan Yücel, “Kestelsporumuzun BAL Ligi’ne yükselmek için Manavgat Belediyespor ile bu Pazar günü saat 16.30’da Antalya Stadyumu’nda oynayacağı Play-Out maçına bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bölgesel Amatör Lig’de bir temsilcimizin olabilmesi için bu maç çok önemli. Ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için saat 13.00’da Zimbitlik’ten otobüsler kaldıracağız. Maçın ardından da tekrar dönüşlerini sağlayacağız. İnşallah Kestelspor iyi bir sonuçla dönerek BAL Ligi’nde bizi gururla temsil eder” diye konuştu.