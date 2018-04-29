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29 Nisan 2018 Pazar 11:48

Başkan Yücel’den Berat Kandili mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Berat Kandili sebebiyle yayımladığı mesajında," Tüm Alanya halkının ve İslam aleminin kandilini tebrik eder, birlik ve dirliğimize vesile olmasını dilerim."dedi.30 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek...

Başkan Yücel'den Berat Kandili mesajı
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Berat Kandili sebebiyle yayımladığı mesajında," Tüm Alanya halkının ve İslam aleminin kandilini tebrik eder, birlik ve dirliğimize vesile olmasını dilerim."dedi.

30 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek olan ve Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili nedeniyle açıklamalarda bulunan Yücel, “ Tüm Alanya halkının ve İslam aleminin kandilini tebrik eder, birlik ve dirliğimize vesile olmasını dilerim. Şaban ayının 15. gününe denk gelen rahmet, mağfiret ve bağışlama ayı olan Ramazan ayının habercisi olarak da bilinen Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dilerim. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmamıza vesile olan son kandil gecesi Berat Kandili’dir. Kandiller, insanları birbirlerine yaklaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli dini günlerimizdendir. Berat Kandili’nin başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm inananlar için güzellikler, bereket, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi.
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