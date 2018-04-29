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29 Nisan 2018 Pazar 12:36

Başkan Yücel,muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İmamlı Yaylası Gödüre Çayı kenarında muhtarlarla bir araya geldi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Kırsal ve merkez mahallelerinin muhtarları...

Başkan Yücel,muhtarlarla bir araya geldi
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İmamlı Yaylası Gödüre Çayı kenarında muhtarlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Kırsal ve merkez mahallelerinin muhtarları tarafından organize edilen yemekte Başkan Yücel, sevgi sloganlarıyla karşılanırken muhtarlar tarafından açılan ve üzerinde “Alanya’da sevginin adıdır, Adem Murat Yücel. Seninleyiz Büyük Başkan!” yazılı pankart büyük ilgi çekti.

Başkan Yücel, “Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki etkinlikle birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirmiş olduk. Allah, Alanyamıza hizmet yolunda bizlerin birlik ve beraberliğini bozmasın.” dedi.

Yemek organizasyonunun ardından bir süre muhtarlarla sohbet eden Başkan Yücel, etkinliğin ardından Gödüre Çayı kenarında muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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