Batı Akdeniz’de en önemli ölüm sebebi dolaşım sistemi rahatsızları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerine göre Batı Akdeniz de yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 6 bin 30 kişi dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerine göre Batı Akdeniz de yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 6 bin 30 kişi dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

TÜİK, 2017 yılına ilişkin ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. 2017’de toplam 416 bin 881 kişinin yaşamını yitirdiği, bu ölümlerin 165 bin 323’ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynakladığı kaydedildi.

Batı Akdeniz

Antalya’da ölümlerin yüzde 38,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 21,3’ü iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 10,8’i solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 5,2’si endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 5’i sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 7,1’i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 12,2’si diğer nedenlerden kaynaklandı. Isparta’da ölümlerin yüzde 40,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 16,7’si iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 11,6’sı solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 6,2’si endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 6’sı sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 5,1’i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 14,1’i diğer nedenlerden kaynaklandı. Burdur’da ölümlerin yüzde 43’ü dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 15,6’sı iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 11,7’si solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 8,2’si endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 4,9’u sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 6,3’ü dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 10,3’ü diğer nedenlerden kaynaklandı.

Öte yandan, Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde ise ölüm vakalarında ilk sırada dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Buna göre, 2017 yılında üç ilde toplam 15 bin 294 kişinin yaşamını yitirdi. Antalya’da 2017 yılında toplam 10 bin 251 kişi, Isparta’da 2 bin 951 kişi Burdur’da ise 2 bin 89 kişi hayatını kaybetti.