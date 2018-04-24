Bayram coşkusu Zıp Zıp Park’ta yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zıp Zıp Park, 23 Nisan’da ücretsiz olarak kapılarını açtı.

Zıp Zıp Park 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda binlerce çocuğu ağırladı. Balon parka yoğun ilgi gösteren çocuklar gönüllerince eğlendi, tırmanma parkurunda birbirleri ile yarıştı. Trambolinde zıplayan, kaydıraklarla kayan, şişme oyun parkurlarında eğlenen minik ziyaretçiler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuklar, birbirinden keyifli ve adrenalin dolu parkurlarda heyecan dolu saatler geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğa ücretsiz lunapark bileti armağan etti. Lunaparktaki birbirinden ilginç ve eğlenceli oyuncakların tadını çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Ahtapot, dondolino, atlıkaraca, çarpışan araba, ahtapot, uçan halı, gondol gibi oyuncaklarda heyecanlı anlar yaşayan çocuklar bol bol eğlendi.

Oyuncak Müzesinde zaman yolculuğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle üç gün boyunca kapılarını ücretsiz olarak çocuklara açan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. Geçmişten günümüze binlerce oyuncağı görme fırsatı bulan çocuklar, masal kahramanları ile buluştu. Çeşitli atölye çalışmaları ile Oyuncak Müzesi çocuklara farklı bir bayram yaşattı. Çocuklarıyla birlikte müzeyi gezen büyükler de geçmişe yolculuk yaptı.