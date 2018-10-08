Beach Soccer Cup’da şampiyon Lokomotiv

2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası, Antalya’nın Alanya ilçesinde sona erdi.Alanya Belediyesi ve Flick Organizasyon tarafından Galip Dere Plajı’nda düzenlenen turnuvanın son günündeAlanya Belediyespor, Rusya temsilcisi Lokomotiv’e 8-3 mağlup...

2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası, Antalya’nın Alanya ilçesinde sona erdi.

Alanya Belediyesi ve Flick Organizasyon tarafından Galip Dere Plajı’nda düzenlenen turnuvanın son gününde

Alanya Belediyespor, Rusya temsilcisi Lokomotiv’e 8-3 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada 3’te 3 yapan Rus takımı şampiyonluğu kazandı. Turnuvada yaptığı 3 karşılaşmadan da puan alamayan Türkiye ise dördüncü oldu.

Günün ikinci maç ise Sporting Clube de Portugal ile Levante Ud takımı arasında yapıldı. 4-3 Sporting Clube de Portugal galip geldi.

Alanya’da uluslararası düzenlenen ilk plaj futbolunda şampiyon Lokomotiv BSC takımı olurken; Sporting Clube de Portugal ikinci ve Levante Ud takımı üçüncü oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi Levante Ud takımından Eliott, gol kralı Lokomotiv Bsc takımından Nikonorov ve en iyi oyuncu Lokomotiv BSC takımından Federov oldu. Turnuva şampiyonu kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales’in elinden aldılar.