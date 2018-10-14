ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 14:18

Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 190 sporcunun mücadele ettiği Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi.Galip Dere Plajı’nda iki gün boyunca birbirinden heyecanlı...

Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 190 sporcunun mücadele ettiği Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Galip Dere Plajı’nda iki gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyona’nın ilk gününde Triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları, ikinci gününde ise Biathle (koşu-yüzme-koşu) yarışları yapıldı. Biathle yarışlarında 130 sporcu; kız/erkek U-9 200x50x200, U-11 400x50x400, U-13 400x100x400, U-15 800x100x800, U-17 1200x200x1200, U-19 1600x200x1600, gençler 1600x200x1600 ve büyükler 1600x200x1600 kategorilerinde yarıştı.

Dereceye giren sporcular madalyalarını, TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Palamutçu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz ve federasyon yetkilileri verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku