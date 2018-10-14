Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 190 sporcunun mücadele ettiği Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi.Galip Dere Plajı’nda iki gün boyunca birbirinden heyecanlı...

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 190 sporcunun mücadele ettiği Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Galip Dere Plajı’nda iki gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyona’nın ilk gününde Triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları, ikinci gününde ise Biathle (koşu-yüzme-koşu) yarışları yapıldı. Biathle yarışlarında 130 sporcu; kız/erkek U-9 200x50x200, U-11 400x50x400, U-13 400x100x400, U-15 800x100x800, U-17 1200x200x1200, U-19 1600x200x1600, gençler 1600x200x1600 ve büyükler 1600x200x1600 kategorilerinde yarıştı.

Dereceye giren sporcular madalyalarını, TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Palamutçu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz ve federasyon yetkilileri verdi.