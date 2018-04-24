Buray’dan 23 Nisan konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uçurtma ve Çocuk Festivali’nde Buray konser verdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 3 gün süren etkinliklerle kutladı. Cam Piramit alanında...

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uçurtma ve Çocuk Festivali’nde Buray konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 3 gün süren etkinliklerle kutladı. Cam Piramit alanında düzenlenen Çocuk Festivali’nde, pek çok keyifli etkinlik çocuklarla buluşurken festivalin son gününde sevilen sanatçı Buray sahne aldı. Cam Piramit Amfi Tiyatro alanına kurulan Festival Yolu Sahnesi’nde gerçekleşen konsere binlerce Antalyalı katıldı.

Sevenlerini coşturdu

Özellikle gençlerden büyük ilgi gören Buray, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Konser alanını dolduran Antalyalılar şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Büyük coşkunun yaşandığı konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Buray’a çiçek takdim etti.