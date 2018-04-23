Büyükşehir Belediyesi Çocuk Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalyalı çocuklar ve aileleri Çocuk Festivali’nde buluştu.Büyükşehir Belediyesi’nin 21-22-23 Nisan tarihlerinde Antalyalı çocukları davet ettiği Çocuk Festivali, binlerce çocuğu ve aileyi...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalyalı çocuklar ve aileleri Çocuk Festivali’nde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin 21-22-23 Nisan tarihlerinde Antalyalı çocukları davet ettiği Çocuk Festivali, binlerce çocuğu ve aileyi ağırladı. Tiyatro gösterileri, şişme oyun parkları, fotoğraf çekim alanı, 3D/10D animasyon film gösterimleri, Planetaryum (Gezegen evi), meslek tanıtım atölyeleri, çocuk oyun alanları, yüz ve tişört boyama etkinlikleri, satranç turnuvası gibi aktivitelerin yer aldığı festivalde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Keyifli etkinlikler gün boyu sürdü

Antalyalı çocukların büyük bir ilgiyle izlediği Şeker Portakalı animasyon ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikler, Çiftlikteki Haydut adlı çocuk tiyatrosu ile devam etti. Barış Manço’nun yıllarca çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuk sahnede yine çocukları ağırladı.

Kahramanlarla buluşma

Meslek tanıtım atölyelerinde çocukların kahramanı polisler ve itfaiyeciler oldu. Mesleklerini

çocuklara anlatan polisler ve itfaiyeciler, minik ziyaretçilerine boyama kitabı hediye etti. Tişört boyama etkinliği ile kendi tişörtlerini yaratan çocuklar, daha sonra yüz boyama etkinliğine katıldı. Alana kurulan şişme oyun parklarında eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar 3D ve 10D animasyon filmleriyle sanal gerçeklikte yolculuk etmenin keyfini yaşadı.