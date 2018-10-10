Büyükşehir çağdaş haller inşa ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yaş sebze meyve üretim üssü konumunda olan kentte modern donanımlı yeni haller kurarak, tarım ve ticarete destek oluyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaş sebze ve meyve sektörünün diğer paydaşlarına...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yaş sebze meyve üretim üssü konumunda olan kentte modern donanımlı yeni haller kurarak, tarım ve ticarete destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaş sebze ve meyve sektörünün diğer paydaşlarına da çağdaş ve modern bir hizmet götürebilmek için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, üretim bölgelerinde birbirine çok yakın konumda yer alan halleri birleştirerek çağdaş ve modern hal kompleksleri inşa ediyor. Yeni inşa edilen hallerde dükkânların yanı sıra, soğuk hava depoları, laboratuvar, restoran, ibadethane hatta konferans salonu bile bulunuyor. Çalışmalar sonrasında Antalya’da merkez dahil 24 olan hal sayısı 11’e inmiş olacak.

Finike hali hizmete açıldı

İlçelere kurulmaya başlanan modern bölge hallerinin ilki olma özelliğini taşıyan Finike Sahilkent Toptancı Hal Kompleksi hizmete başladı. Türkiye’nin narenciye deposu olan aynı zamanda da yaş meyve sebze üretim merkezi konumundaki Finike’de Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova halleri de birleştirilerek tek çatı altında toplandı. 45 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında yeni toptancı hal kompleksinde modern paketleme üniteleri bulunuyor. Finike hali açıldığı günden bu yana Türkiye’ye örnek oldu. Pek çok ilden Finike Hali’ne inceleme yapmak üzere heyetler geldi.

Kumluca’ya 8 milyon TL’lik hal

Kumluca’da Mavikent ve Beykonak Hallerinin birleştirilmesiyle hizmete açılan Beykent Toptancı Hali 7 milyon 928 bin TL’lik bir yatırım ile 110 bin 671 metrekare alana inşa edildi. Yeni hal üreticinin de tüccarın da yüzünü güldürdü.

Antalya’nın en büyü hali Kınık’ta

Kaş’ın Kınık Ovalı ve Yeşilköy halleri de Kınık Hali çatısı altında birleştiriliyor. 150 milyon TL yatırım bedeli ile Antalya’nın en büyük hali Kınık’a kazandırılıyor. Hal 300 bin metrekare alana inşa edilecek ve bugünkü Antalya merkez halinden bile büyük olacak. Halde 120 adet komisyoncu dükkânı, 120 adet tüccar ardiyesinin yanı sıra ticari dükkânlar, 1200 kişilik cami, sosyal tesisler ve 15 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu bulunacak.

Alanya’da 3 hal birleşiyor

Alanya’da da 100 milyon lira yatırım bedeliyle merkez, Konaklı ve Payallar hallerini birleştirmek suretiyle Türkler’de yeni bir hal yapılıyor. İnşaatı devam eden proje sonrasında Alanya da modern ve çağdaş bir hale kavuşmuş olacak. Manavgat’taki halleri birleştirme çalışmaları kapsamında ise yer tahsisi işlemleri devam ediyor.

HALİS sistemi Türkiye’ye örnek oldu

Hallerden sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muharrem Kavurkacı, il genelindeki 24 toptancı hali birleştirilerek 11’e düşürmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kavurkacı, Antalya’ya çağdaş ve modern haller kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, “Her yönüyle örnek haller inşa ediyoruz. Antalya Toptancı Hal’de uygulamaya koyduğumuz HALİS sistemi Türkiye’de bir ilk. Bu uygulama ile elektronik ortamda bildirim yapma ve plaka okuma imkânına kavuştuk. Eskiden faturaları sisteme elle giriyorduk. İş yoğunluğundan ya da sistem arızalarından dolayı 3 gün içerisinde onaylamadığımız takdirde esnafların rüsumu yüzde 2’de kalıyordu. Şikâyetler söz konusuydu. Hal kayıt sistemi HALİS ile tüccarlar faturayı kesip, plaka bildirimi yaptığında, bu araç kapıdan geçtiğinde plaka okunduğu takdirde otomatik olarak yüzde 2’den yüzde 1’e düşüyor. Dolayısıyla esnafların mağduriyeti giderilmiş oldu. Bu uygulamamız İstanbul başta olmak üzere bütün iller tarafından da gelip yerinde incelendi. Yurt dışından da pek çok heyet hallerimizde inceleme yaptı” dedi.