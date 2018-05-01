Büyükşehir’den ‘En Yeni Antalyalı’ kampanyası

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘En Yeni Antalyalı’ kampanyası çerçevesinde kamu hastanelerinde doğum yapan annelere içerisinde yastık, battaniye ve bir kitapçığın olduğu çanta hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ‘En Yeni Antalyalı’ kampanyası ilk olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan bölümünde hayata geçti. Sabah saatlerinde eşi Ebru Türel ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan bölümüne gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni doğan çocukların annelerine içerisinde bebek battaniyesi, yastığı ve çocukların bilgilerinin yazılacağı bir günlük olan çanta hediye etti. Başkan Türel ve eşi Ebru Türel, yeni doğan bölümünde ailelere kampanya hakkında bilgiler verdi.

Kampanya kapsamında kamu hastanelerinde doğacak bütün çocuklara çanta hediye edilecek. ‘En Yeni Antalyalı’ kampanyasının ilerleyen zamanlarda özel hastanelere de yayılması bekleniyor.

"Ailelere, annelere küçük bir hediyemiz oluyor"

Belediyeciliğin insan yaşamının hayata gözlerini açmasıyla başladığını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bugün Büyükşehir olarak ilk kez bir kampanyaya başlıyoruz. Kamu hastanelerinde doğan annelerin çocuklarına ‘En Yeni Antalyalı’ kampanyasını başlatıyoruz. Hepimiz farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde doğmuş olabiliriz ama bu bebeklerimiz Antalya’da doğmak suretiyle en yeni Antalyalı olma unvanını da hak ediyorlar. Bu kampanya kapsamında ailelere, annelere küçük bir hediyemiz oluyor. Bir bebek çantasının içerisinde, bir bebek battaniyesi ya da pikesi, bebek yastığıyla, bir de hepimizin çok da aklına gelmeyen bebeğin günlüğü dediğimiz kitapçığı takdim ediyoruz. İçerisinde benim de ailelere bir mesajım yer alıyor. Onun içerisinde bebek annesinin ne zaman tekmelediğinden doğumuna, ne zaman yürüdüğüne kadar, fotoğraflarına kadar o bebeğin gelişimi hiçbir zaman unutmayacakları hatıra şekline dönüştürebilecekleri bir kitapçık adeta. Bunları ailelerle paylaştık ve onların hayata gözlerini yeni açan evlatlarının bu mutlu günlerini Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte olmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Türel, ileriki safhalarda kamu hastanelerinin dışında özel hastanelerde de kampanyayı yaymayı düşündüklerini söyledi.

"Doğum yapan hemcinslerimize birer çam sakızı çoban armağanı, güzel kullanabilecekleri çanta hazırladık"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, "Projenin amacı hepimiz Antalya’da yaşıyoruz. Başka şehirlerden göç etmiş olabiliriz, başka ülkelerden gelmiş olabiliriz. Fakat burada yaşadığımız için sonuçta hepimiz Antalyalıyız. Kendimizi farklı olarak kökenimizi adlandırmaktansa bundan sonra Antalyalı olarak görmemiz gerekiyor. Bu kampanyayla Antalyalı bilinciyle, Antalyalı ruhunu da aşılamak istedik. Bu vesileyle de doğum yapan hemcinslerimize birer çam sakızı çoban armağanı, güzel kullanabilecekleri çanta hazırladık. Güle güle kullansınlar" diye konuştu.