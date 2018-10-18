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18 Ekim 2018 Perşembe 11:17

Büyükşehir’in minik itfaiyecileri

Antalya İtfaiyesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin minik öğrencileri, tehlike anlarında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik temel eğitim aldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı,...

Büyükşehir'in minik itfaiyecileri
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Antalya İtfaiyesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin minik öğrencileri, tehlike anlarında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik temel eğitim aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım evinin miniklerine hem eğitim verdi, hem de itfaiyecilik mesleğini tanıttı. Temel yangın ve deprem eğitimi alan öğrenciler tehlike arz eden durumlarda kendilerini nasıl koruyacakları, acil durumlarda hangi numarayı aramaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Eğitimin ardından itfaiye aracına binen minikler, keyifli anlar yaşadı. Eğitim sonrası İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından öğrencilere itfaiyecilik mesleğini tanıtan boyama kitabı hediye edildi.
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