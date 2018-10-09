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09 Ekim 2018 Salı 12:22

Büyükşehir’in ‘Sosyal Kart’ desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşlara ’Sosyal Kart’ desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Kart bugüne kadar toplam 15 bin kişiye ulaştı.Büyükşehir Belediyesi ‘Sosyal...

Büyükşehir'in ‘Sosyal Kart' desteği sürüyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşlara ’Sosyal Kart’ desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Kart bugüne kadar toplam 15 bin kişiye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ‘Sosyal Kart’ ile dar gelirli vatandaşların bütçesine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Kart ile dört kişilik bir aileye her ay 120 TL yardımda bulunuluyor. Dar gelirli aileler, gıda, temizlik, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını istedikleri marketten Sosyal Kartları ile alabiliyor. Projede vatandaşlar Sosyal Kart’a yüklenen bakiye ile alışveriş yapabiliyor. 15 bin kişiye ulaşan Sosyal Kart ile dar gelirli ailelere gıda, temizlik, kırtasiye gibi alanlarda alışveriş imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, elektrik ve su faturalarını da Sosyal Kart ile ödeyebiliyor.

Finike’de 535 aileye destek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Finike ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen dar gelirli 158 aileye daha Sosyal Kart dağıttı. Finike’de Sosyal Kart sahibi aile sayısı 565’e ulaştı.
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