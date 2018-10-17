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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:54

Çalık, tapu dağıtımına devam ediyor

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hak sahibi olan vatandaşlara tapularını dağıtmaya devam ediyor.Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, 22 Bin kişiyi ilgilendiren tapu dağıtımına devam ediyor. Vatandaşları evlerinde ve işyerlerinde...

Çalık, tapu dağıtımına devam ediyor
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Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hak sahibi olan vatandaşlara tapularını dağıtmaya devam ediyor.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, 22 Bin kişiyi ilgilendiren tapu dağıtımına devam ediyor. Vatandaşları evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek tapularını dağıtan Çalık, ilçedeki 70 yıllık tapu sorununu çözdüklerini söyledi. Başkan Çalık, “söz verdiğimiz gibi cumhuriyet tarihi ile yaşıt ve ilçenin kanayan yarası olan tapu sorununu tarihe gömdük. 4 yıllık hummalı bir çalışmanın sonucunda, ilçemizin imar yönünden gelişmesine engel olan bu sorunu çok şükür çözerek 2019 yılında da tüm mahallelerimizde hak sahibi olan vatandaşlarımıza tapularını dağıtacağız. Halkımızın bu konuda biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Çünkü bu sorun 70 yıllık bir sorun. Ama bizler halkımızın bize gösterdiği teveccühle, onlardan aldığımız güçle her türlü sorunun üstesinden gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Tapularına kavuşan vatandaş ve esnaf ise ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çalık’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.
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