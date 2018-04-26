ANTALYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:15

Çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.G.’ye ait 07 NC 901 plakalı otomobilin Alantur mevkiinde çalınması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda ekipler, aynı otomobilin demir hırsızlığına da karıştığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalıntı demirleri S.Y. ve A.Y. isimli şüphelilerin para karşılığında bir kişiye sattığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, A.Y. ve S.Y. isimli şüphelileri Güllerpınarı Mahallesi Molla Osman Sokak’ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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