ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:25

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde din görevlileri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kahvaltıda biraraya geldi.Kahvaltıya, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe...

Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde din görevlileri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kahvaltıda biraraya geldi.

Kahvaltıya, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, din görevlileri ve eşleri katıldı. Karşıyaka Mesire alanında gerçekleşen kahvaltıda, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Haftanın tüm görevlilerimiz, teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Hafta münasebetiyle camia olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın pekiştirmek ve kaynaşmak için bu programın yapıldığını ifade eden Yazıcı, kahvaltıya katılan din görevlilerine teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku