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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:02

Çevreci Komşu Kart tescilli marka oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin uygulama ölçeği ve kapsamıyla dünyanın sayılı geri dönüşüm projelerinden biri olan Çevre Komşu Kart çalışmasının Türk Patent ve Marka Kurumu’nca marka tescili yapıldı.Mart 2017’de Muratpaşa’nın 56...

Çevreci Komşu Kart tescilli marka oldu
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Muratpaşa Belediyesi’nin uygulama ölçeği ve kapsamıyla dünyanın sayılı geri dönüşüm projelerinden biri olan Çevre Komşu Kart çalışmasının Türk Patent ve Marka Kurumu’nca marka tescili yapıldı.

Mart 2017’de Muratpaşa’nın 56 mahallesine yaygınlaştırılan ve elektrikli atıklardan cam, plastik, kağıt gibi nitelikli ambalaj atıkların evlerde ayrıştırılarak TL karşılığı olan puana dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesinin marka tescili gerçekleşti. Türk Patent ve Marka Kurumu’nca verilen marka tescil belgesi, Başkan Yardımcısı Murat Şimşek ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ceren Şahin tarafından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teslim edildi.

Marka tescil belgesini Başkan Uysal’a teslim eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şahin, “Çevreci Komşu Kart Projesi fikri Başkanımız Ümit Uysal’a ait. Projemizin fikir babası olmasının ötesinde, sistemin her aşamasını kontrol etti, başarılı olması için çok çaba harcadı. Fikir babası olduğu projenin marka tescil belgesini, Başkanımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart’ın Türkiye’de atık alanında büyük bir yenilik getirdiğini söyledi. Muratpaşa’da kentin bütün nitelikli atıklarını bir kart aracılığı ile ödül puanlar üzerinden teşvik edip tam toplama gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, “Bütün vatandaşlarımızın bu sürece entegre olmasını temenni ediyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu uygulanmaya başlandı. Biz de belli bir süre önce bunun tescili için başvurmuştuk. Muratpaşamız’dan, Antalyamız’dan ülkemize proje sunmuş olmaktan memnunuz, bütün insanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Uygulama ölçeği ve kapsamıyla dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Çevreci Komşu Kart, ayrıca 2 uluslararası ödülün de sahibi oldu. aldı. 20. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödüllerinde ’Türkiye ölçeği-Kamu Kurumu’ dalında ödül alan proje 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde, kongre özel ödülünü aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Sıfır Atık’ projesi tarafından da yakından takip edilen Çevreci Komşu Kart projesi ayrıca Proje, kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından ’Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği’ temasıyla, 3. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi’ seçildi.
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